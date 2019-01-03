Сундбю: Устюгов раздражается и принимает ошибочные решения

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю считает, что норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо может выиграть «Тур де Ски». Сегодня, 3 января, Клебо стал победителем гонки преследования на этапе в Оберстдорфе (Германия), второе место занял россиянин Сергей Устюгов. Клебо опережает Устюгова на 5,4 секунды перед заключительным этапом многодневки.

«По ходу гонки Устюгов тратит больше сил, терзает себя сильнее, чем Клебо. Он начинает раздражаться, когда что-то не получается. И в такие моменты Сергей принимает ошибочные решения. В такой ситуации Клебо нужно заставить Устюгова делать ошибки.

Думаю, что во время масс-старта Йоханнесу стоит держаться за спиной у Устюгова. Важно не проиграть слишком много, чтобы бежать последнюю гонку в гору с небольшим отставанием.

Если же Клебо сумел удержать лидерство, получить 10-12 секунд преимущества со старта, то с точки зрения психологии у Йоханнеса будет большое преимущество. Он сможет заставить Устюгова нервничать», — приводит слова Сундбю Dagbladet.