Тренерский штаб сборной России по гандболу вызвал 19 игроков на матчи со Швецией

Тренерский штаб мужской сборной России по гандболу обнародовал список игроков, вызванных на товарищеские матчи со сборной Швеции, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

В Швецию сборная России отправится в следующем составе:

вратари Виктор Киреев («Мотор», Украина), Олег Грамс («Дюнкерк», Франция), Дмитрий Павленко («Чеховские медведи»);

левые крайние Тимур Дибиров («Вардар», Македония), Роман Остащенко («Чеховские медведи»);

левые полусредние Виталий Комогоров («Динамо» Бухарест, Румыния), Александр Шкуринский (БГК им. Мешкова, Белоруссия), Александр Деревень («Спартак»), Сергей Марк Косоротов («Чеховские медведи»);

разыгрывающие Павел Атьман («Ганновер-Бургдорф», Германия), Дмитрий Житников («Пик Сегед», Венгрия);

линейные Глеб Калараш («Вардар», Македония), Сергей Горпишин («Эрланген», Германия), Максим Михаилин (СКИФ), Егор Евдокимов («Спартак»);

правые полусредние Дмитрий Киселёв («Вардар», Македония);

правые крайние Даниил Шишкарёв («Вардар», Македония), Дмитрий Ковалёв («Спартак»), Алексей Фокин («Каустик»).

Главный тренер сборной России Эдуард Кокшаров сообщил, что по итогам контрольных матчей в Швеции будет определён состав на чемпионат мира.

Сборная России проведёт контрольные матчи в Йенчёпинге и Хальмстаде 5 и 6 января. 10 января россияне отправятся на чемпионат мира в Германию.