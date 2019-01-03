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Тренерский штаб сборной России по гандболу вызвал 19 игроков на матчи со Швецией

Тренерский штаб сборной России по гандболу вызвал 19 игроков на матчи со Швецией
Другие / Гандбол

Тренерский штаб мужской сборной России по гандболу обнародовал список игроков, вызванных на товарищеские матчи со сборной Швеции, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

В Швецию сборная России отправится в следующем составе:

вратари Виктор Киреев («Мотор», Украина), Олег Грамс («Дюнкерк», Франция), Дмитрий Павленко («Чеховские медведи»);

левые крайние Тимур Дибиров («Вардар», Македония), Роман Остащенко («Чеховские медведи»);

левые полусредние Виталий Комогоров («Динамо» Бухарест, Румыния), Александр Шкуринский (БГК им. Мешкова, Белоруссия), Александр Деревень («Спартак»), Сергей Марк Косоротов («Чеховские медведи»);

разыгрывающие Павел Атьман («Ганновер-Бургдорф», Германия), Дмитрий Житников («Пик Сегед», Венгрия);

линейные Глеб Калараш («Вардар», Македония), Сергей Горпишин («Эрланген», Германия), Максим Михаилин (СКИФ), Егор Евдокимов («Спартак»);

правые полусредние Дмитрий Киселёв («Вардар», Македония);

правые крайние Даниил Шишкарёв («Вардар», Македония), Дмитрий Ковалёв («Спартак»), Алексей Фокин («Каустик»).

Главный тренер сборной России Эдуард Кокшаров сообщил, что по итогам контрольных матчей в Швеции будет определён состав на чемпионат мира.

Сборная России проведёт контрольные матчи в Йенчёпинге и Хальмстаде 5 и 6 января. 10 января россияне отправятся на чемпионат мира в Германию.

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