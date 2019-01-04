Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо продолжает лидировать в общем зачёте «Тур де Ски» после пятого этапа. Россиянин Сергей Устюгов по итогам гонки преследования остался на второй позиции, а его соотечественник Александр Большунов вернулся на третье место.
«Тур де Ски». Общий зачёт. Мужчины.
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1:55.00,5.
2. Сергей Устюгов (Россия) – +5,4.
3. Александр Большунов (Россия) – +1.18,2.
4. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) – +1.56,5.
5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – +1.57,5.
6. Франческо де Фабиани (Италия) – +2.11,9.
7. Калле Хальфварссон (Швеция)– +2.12,4.
8. Финн Хоген Крог (Норвегия) – +2.13,3.
9. Андрей Мельниченко (Россия) — +2.14,2.
10. Клеман Парис (Франция) — +2.12,2.
…
14. Денис Спицов (Россия) —+2.16,8…
16. Андрей Ларьков (Россия) — +3.16,1…
27. Максим Вылегжанин (Россия) — +3.44,8…
40. Андрей Собакарев (Россия) — +5.08,6…
48. Александр Бессмертных (Россия) —+6.14,0.
Клебо лидирует в общем зачёте «Тур де Ски», Устюгов – 2-й, Большунов — 3-й