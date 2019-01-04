Самуэльссон: продление дедлайна для России превращает его в фарс

Известный борец за чистоту спорта, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон, обратился с открытым письмом к председателю комитета по соответствию Кодексу ВАДА Джонатану Тэйлору. В обращении содержится призыв на деле показать свою независимость от руководства ВАДА, незамедлительно созвав исполком организации, чтобы отменить восстановление РУСАДА, так как дедлайн выдачи ВАДА данных Московской антидопинговой лаборатории истёк 31 декабря 2018 года.

«Мистер Тэйлор, дедлайн — это крайний срок, и с тех пор, как он истёк, мир ждёт, когда ваш комитет будет действовать и вершить правосудие в отношении государства, в котором произошёл крупнейший допинг-скандал за всю историю.



Вы утверждаете, что задержали процесс из-за необходимости получения полного отчёта рабочей группы по соблюдению требований ВАДА. Но я должен сказать как есть: это не что иное, как непристойная бюрократия, прячущаяся за «надлежащей процедурой».



Спортсменам известно, что ваш комитет имеет право незамедлительно созвать собрание, что уже было сделано ранее, и поэтому я спрашиваю вас, почему самый крупный государственный допинг-скандал в истории не является поводом, чтобы созвать срочную встречу? Бездействуя, ваш комитет демонстрирует приверженность мошенничеству вместо защиты честных спортсменов и делает всё возможное, чтобы помочь стране, совершившей допинг-мошенничество. Если России предоставлено продление дедлайна, как тонко намекает ВАДА в своём новогоднем заявлении, то это превращает так называемый «жёсткий крайний срок» 31 декабря в фарс, не так ли?



Спортсмены всего мира призывают вас делать то, что правильно и этично, придерживаясь установленного срока, который уже прошёл. Всё остальное — пародия на спорт и, к сожалению, приведёт к падению репутации вашего комитета наряду с репутацией ВАДА, которая через неделю достигнет дна», — написал Самуэльссон.

ВАДА выступило с заявлением по дедлайну для России