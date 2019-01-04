Крамер: в лыжных гонках сильны только Россия и Норвегия — это не интересно

Немецкий тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер обеспокоен тем, что в его виде спорта среди мужчин доминируют только две страны – Россия и Норвегия. 13 из 17 лучших лыжников в общем зачёте Кубка мира представляют эти державы, 11 из 14 в общем зачёте многодневки «Тур де Ски» после пяти этапов также норвежцы и русские.

«Я боюсь за будущее, потому что у нас есть только две сильные нации. Это как в горных лыжах несколько лет назад, когда они были чисто австрийскими. Это не интересно.

Когда у нас нет звёзд в разных странах, это не интересно для людей. В Германии кризис лыжного спорта. 10 лет назад был бум и телетрансляции, интересные для спонсоров, потому что участвовали местные звёзды», — приводит слова Крамера VG.