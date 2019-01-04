Глава комитета ВАДА: начав рубить с плеча, увеличим риск успеха апелляции России

Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джонатан Тэйлор ответил на открытое письмо шведского биатлониста Себастиана Самуэльссона, призвавшего Тэйлора срочно созвать заседание и лишить РУСАДА соответствия Кодексу ВАДА.

«На комитет по соответствию не оказывалось никакого давления с целью отложить встречу до 14-15 января 2019 года. Эти даты были объявлены в октябре 2018 года и не должны вызывать удивления сейчас», — написал Тэйлор.

Глава комитета ВАДА аргументировал юридические причины, из-за которых он не хочет дать повод России подать жалобу на поспешность решения ВАДА без возможности объяснений, предусмотренной кодексом.

«Вы можете сказать, что здесь нечего рассматривать, так как не соблюдены сроки, а причины не имеют значения, вследствие чего соблюдение надлежащей процедуры бесполезно и, следовательно, не нужно. Однако, по моему опыту, судам не нравятся такие аргументы, поэтому если мы сейчас начнём рубить с плеча и рекомендовать санкции, не следуя правилам, то увеличим риск успешной апелляции, независимо от достоинств нашего решения. А мы ведь не хотим такого результата?» — добавил Тейлор.

Также Тэйлор напомнил Самуэльссону, что стороны весьма часто выполняют свои обязательства в самую последнюю минуту, поэтому если ВАДА не будет действовать строго по закону, то вновь столкнётся с юридическим вызовом – к РУСАДА относятся иначе, чем ко всем остальным.

«Что ещё более важно, не понимаю, почему вы думаете, что предоставление данных после дедлайна 31 декабря так уж плохо? Думаю, все согласны с тем, что крайне важно получить данные, чтобы определить, кто из атлетов, протестированных в соответствующий период, должен быть наказан, а кто нет. Именно это стало движущей силой рекомендации нашего комитета в сентябре. Если это произойдёт, то не правда ли, это станет положительным фактом, вне зависимости случилось это 31 декабря или на следующей неделе?» — написал Тэйлор, ответ которого приводит в своём «твиттере» журналист Хайо Зеппельт.

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