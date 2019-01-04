Климов стал 19-м на этапе «Турне четырёх трамплинов» в Инсбруке

В Инсбруке (Австрия) завершился третий этап «Турне четырёх трамплинов», который проходит в рамках восьмого этапа Кубка мира. Победу на трамплине К-120 одержал японец Рею Кобаяси. Вторым стал Штефан Крафт из Австрии, третьим — норвежец Андреас Штернен.
Единственный российский участник, прошедший квалификацию, Евгений Климов занял 19-е место. Россиянин в первой попытке улетел на 122 м, а во второй – на 120,5 м.
На первых двух этапах «Турне четырёх трамплинов» Климов занимал 20-е и 16-е места.
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. «Турне четырёх трамплинов»
Третий этап. Инсбрук, Австрия
К-120
1. Рею Кобаяси (Япония) – 267,0.
2. Штефан Крафт (Австрия) – 254,2.
3. Андреас Штернен (Норвегия) – 242,7…
19. Евгений Климов (Россия) – 214,3.