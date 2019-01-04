Климов стал 19-м на этапе «Турне четырёх трамплинов» в Инсбруке

В Инсбруке (Австрия) завершился третий этап «Турне четырёх трамплинов», который проходит в рамках восьмого этапа Кубка мира. Победу на трамплине К-120 одержал японец Рею Кобаяси. Вторым стал Штефан Крафт из Австрии, третьим — норвежец Андреас Штернен.

Единственный российский участник, прошедший квалификацию, Евгений Климов занял 19-е место. Россиянин в первой попытке улетел на 122 м, а во второй – на 120,5 м.

На первых двух этапах «Турне четырёх трамплинов» Климов занимал 20-е и 16-е места.

Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. «Турне четырёх трамплинов»

Третий этап. Инсбрук, Австрия

К-120

1. Рею Кобаяси (Япония) – 267,0.

2. Штефан Крафт (Австрия) – 254,2.

3. Андреас Штернен (Норвегия) – 242,7…

19. Евгений Климов (Россия) – 214,3.