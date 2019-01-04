Почётный член МОК: надеюсь, лыжники выступят на ЧМ-2019, но не под флагом России

Почётный член Международного олимпийского комитета (МОК) Герхард Хайберг считает, что после несоблюдения российской стороной условий восстановления РУСАДА, российские лыжники должны участвовать в чемпионате мира — 2019 под нейтральным флагом.

«Ситуация остаётся неоднозначной. Некоторые хотят, чтобы русские снова участвовали в соревнованиях, несмотря на то, что произошло. Другие хотят, чтобы они были наказаны за невыполнение обещаний. К сожалению, это долгосрочная проблема.

Это ужасная ситуация. Я надеялся и верил, что они выполнят то, на что сами согласились. Я был очень разочарован, когда этого не произошло. Мы не можем принять это. Мы должны что-то сделать. ВАДА и МОК должны объединить свои усилия. В качестве отправной точки необходимо защитить чистых спортсменов. Таких много и среди русских, поэтому простого решения быть не может.

Надеюсь, российские лыжники будут участвовать на чемпионате мира — 2019, но не под российским флагом, так как соревноваться могут только чистые спортсмены. Во время Олимпиады-2018 это был флаг МОК. Есть флаг у FIS. Надеюсь, решение будет найдено», — приводит слова Хайберг NRK.