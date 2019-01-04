Й. Бё и Экхофф пропустят старты чемпионата Норвегии по биатлону

Норвежские биатлонисты Йоханнес Бё и Тириль Экхофф пропустят чемпионат Норвегии по биатлону, который будет проходить 5 и 6 января, сообщает NRK.

Бё, являющийся лидером общего зачёта Кубка мира, сообщил, что планирует восстановиться перед январскими этапами Кубка мира. Экхофф сообщила, что во время паузы намеревается подготовиться к следующим этапам. По словам норвежки, ей не удалось в достаточной мере потренироваться во время рождественских каникул, поэтому теперь она намеревается наверстать упущенное.

Чемпионат Норвегии по биатлону проходит в два этапа. В грядущие выходные состоятся спринт и гонки с общего старта. Вторая часть чемпионата будет проходить в конце марта 2019 года. В соревнованиях планируют принять участие сильнейшие биатлонисты Норвегии.