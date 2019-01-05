Крамер рассказал о командной тактике на «Тур де Ски»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о тактике, которую российские лыжники будут применять на «Тур де Ски» во время масс-старта. Крамер признал, что россияне будут применять командную тактику, чтобы помочь Сергею Устюгову, который занимает второе место в общем зачёте «Тур де Ски». Лидирует в общем зачёте норвежец Йоханнес Хёлсфот Клебо. По задумке тренеров, российские лыжники должны будут вымотать Клебо и помочь Устюгову и Александру Большунову заработать больше бонусных секунд на промежуточных финишах.

«На «Тур де Ски» бонусные секунды очень важны. Нужен тот, кто будет помогать. Каждая секунда может сыграть важнейшую роль перед воскресной гонкой в гору. В то же время мы знаем, что норвежцы будут применять аналогичную тактику. Использование командных тактик очень увлекательно», — приводит слова Крамера NRK.