Алыпов: надеюсь, Устюгов опередит этого норвежского выскочку Клебо

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года Иван Алыпов поделился ожиданиями от двух заключительных этапов многодневной лыжной гонки «Тур де Ски».

Сегодня, 5 января, у мужчин пройдёт масс-старт классическим стилем на 10 км. В общем зачёте россиянин Сергей Устюгов уступает представителю Норвегии Йоханнесу Клебо 5,4 секунды.

«Нас ждёт сумасшедшая, бескомпромиссная борьба на финишном подъёме. Устюгов схлестнётся с Клебо в непрофильной для обоих гонке. Кто окажется сильнее духом, тот и победит.



Как поведут себя лидеры в масс-старт классическим стилем? Многое будет зависеть от погоды. Если не будет каких-то экстремальных условий, предстоит закрытая гонка, с ярко выраженной спринтерской борьбой на контрольных отсечках за бонусные секунды. Там и Клебо, и Устюгов будут стараться сделать хоть какой-то задел перед финальной горой. Но вряд ли кто-то будет пытаться убежать и сделать отрыв. По нынешним временам, в такой короткой гонке это почти невозможно.

Думаю, на опыте, классе, сильном русском характере наш Сергей всё-таки обыграет этого норвежского выскочку", — приводит слова Алыпова «Спорт-экспресс».