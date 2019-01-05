Брызгалова рассказала, что ей лучше всего удаётся в кёрлинге

Российская кёрлингистка Анастасия Брызгалова в блиц-интервью сравнила кёрлинг и фигурное катание, а также отметила, что могла посвятить жизнь танцам.

«Если бы кёрлингисток обязали выступать в купальниках, то фанатов было бы больше. Если бы в кёрлинге существовали показательные выступления, я бы, возможно, выиграла их. Если бы в кёрлинге оценивали художественность катания, мы бы проиграли фигуристам.

Если бы не кёрлинг, я бы занялась танцами. Повысить интерес к кёрлингу можно, только показывая его по телевизору. Лучше всего в кёрлинге мне удаётся кричать. Музыка, под которую тренируюсь? Без музыки. Но у девочек есть плей-лист с самыми популярными песнями вроде «Чики» Артура Пирожкова.

Предложение сыграть девушку Бонда? Возможно, я бы согласилась. Для меня лучший Бонд — муж", — цитирует Брызгалову «RT на русском».