Табунов: мини-футбол должен начинаться с детей, а в Москве одна такая школа

Советник президента клуба «Динамо-Самара» Олег Табунов рассказал про основные проблемы мини-футбола в России.

«Проблемы начинаются со школьного уровня. Нам необходимо создавать в регионах специализированные мини-футбольные школы. Недавно состоялось совещание президентов клубов Суперлиги. Оказывается, Суперлига не является пиком пирамиды, как было раньше. Нам намекнули, что мы нахлебники Ассоциации мини-футбола. Отсюда вопрос: зачем вообще нужна Суперлига в составе АМФР? Тогда давайте сделаем её отдельным юридическим лицом для проведения соревнования, как ПФЛ, ФНЛ, РПЛ в большом футболе.

Я в мини-футболе с 1992 года. 20 лет мы действительно стоим на месте. Проекту «Мини-футбол — в школу» уже 10 лет, через него прошли около полутора миллионов мальчишек и девчонок. Из них в полную силу на профессиональном уровне заиграли единицы.

Моё видение простое: мини-футбол должен начинаться с детей. СШОР ЦСКА — единственная мини-футбольная школа в Москве. У нас учатся примерно 150 детей. Другой такой школы в нашем городе нет. Хорошо, что у ЦСКА есть свой зал, как-то выкручиваемся, можно тренироваться до восьми вечера. А у других команд этого нет. В финансовом плане мини-футбол выгоднее большого, но залов нет. Так что нам не то чтобы неинтересно играть, порой просто не с кем. Вынуждены играть не в мини-футбол как таковой, а в силовой, связанный с большим. Происходит какая-то солянка. Из большого футбола дети приходят лучше сложенными физически, более выносливыми, а у нас силёнок пока не хватает. Конечно, лучше соревноваться с теми, кто действительно профессионально занимается мини-футболом, но таких в Москве нет. Это столичная проблема", — цитирует Табунова «Московский комсомолец».