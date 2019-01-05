Алёхина: после травмы потеряла карьеру и хобби, ещё и оказавшись в другой стране

Семикратная чемпионка России сноубордистка Алёна Алёхина рассказала о травме, которую получила весной 2013 года, когда приехала в США на очередные съёмки для одного из спонсоров, неудачно упала и повредила спинной мозг. Спустя пять лет 30-летняя уроженка Москвы не может ходить, но получает максимум удовольствия от жизни: у неё две музыкальные группы, съёмки, гастроли и много путешествий.

«Когда случилась травма, я потеряла в жизни почти всё — карьеру, тело, хобби, ещё и в другую страну переехала. Зато пришлось научиться жить самостоятельно даже с такой травмой. Мне было очень важно понять, что, несмотря на все случившееся, несмотря на то что это безумно сложно, я всё равно могу быть независимым человеком, самостоятельным, жить одна, причём в другой стране.

Начала работать уже спустя три-четыре месяца после травмы. Мне очень повезло — у людей с такой травмой, как у меня, редко есть такая возможность. Поняла, что всё ещё могу что-то делать, что у меня всё ещё есть профессия, которую травма не смогла отнять. Это меня спасало. А ещё позволяло дольше стоять на скучных тренажёрах. С работой время пролетало быстрее, отвлекалась от того, как всё болит, потому что была полностью увлечена рабочим процессом.

Боли были невыносимыми первые три года, пока у меня стояла титановая конструкция. Я просто жила с болью. Но в полной мере осознала это только после того, как спустя три года снова решилась на операцию, чтобы извлечь эту конструкцию", — цитирует Алёхину Sport24.