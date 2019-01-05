Непряева заняла второе место в масс-старте на «Тур де Ски», Седова — третья

На лыжной многодневке «Тур де Ски» у женщин завершился масс-старт на 10 км классическим стилем. Победу одержала норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг. Россиянка Наталья Непряева стала второй, Анастасия Седова — третьей, Юлия Белорукова — пятой.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-ди-Фьемме, Италия

Женщины. Масс-старт. 10 км, классический стиль

1. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — 29.34,4

2. Наталья Непряева (Россия) +10,0

3. Анастасия Седова (Россия) +10,8

4. Криста Пярмякоски (Финляндия) +12,5

5. Юлия Белорукова (Россия) +39,7

6. Хейди Венг (Норвегия) +1.10,0

7. Джессика Диггинс (США) +1.19,3

8. Анамария Лампич (Словения) +1.36,8

9. Моа Моландер Кристиансен (Швеция) +1.36,9

10. Лаура Мононен (Финляндия) +1.36,9