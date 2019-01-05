Саночница Демченко госпитализирована после падения на этапе Кубка мира

Российская спортсменка Виктория Демченко не смогла завершить первую попытку на этапе Кубка мира по санному спорту в Германии.



При прохождении трассы Демченко перевернулась и дважды ударилась головой. Россиянка была госпитализирована. Отец и тренер спортсменки Альберт Демченко сообщил, что дочь находится в сознании.

«Викторию погрузили в санитарную машину и повезли на обследование в клинику. Она находится в сознании, но какие-то определённые выводы о состоянии её здоровья можно будет делать только после обследования», — цитирует Альберта Демченко ТАСС.

Виктория Демченко выступает на Кубках мира с 2015 года. Она является обладательницей серебряной медали этапа Кубка мира-2015/16, который проходил в Сочи.