Отец Демченко: Виктория чуть-чуть головой зацепилась, посмотрим. Руки-ноги целы

Отец и тренер российской саночницы Виктории Демченко Альберт Демченко рассказал о её состоянии.

Сегодня при прохождении трассы на этапе Кубка мира по санному спорту в Германии Демченко перевернулась и дважды ударилась головой. Россиянка была госпитализирована.

«С ней всё нормально, сейчас врачи проводят обследование. Падение было, посмотрел замедленный повтор — чуть-чуть головой зацепилась. Посмотрим. Но руки-ноги целы», — цитирует Демченко сайт телеканала «360».



«К сожалению, пока не могу сказать новостей. Она в больнице, проходит обследование, с ней врач сборной. Опасения, конечно, есть, потому что как минимум удар головой, а это сотрясение», — отреагировала президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.