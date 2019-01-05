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Седова: слабое место у меня, видимо, такое — финишная прямая

Седова: слабое место у меня, видимо, такое — финишная прямая
Другие / Лыжный спорт

Российская лыжница Анастасия Седова прокомментировала выступление в классическом масс-старте на этапе «Тур де Ски». Седова заняла третье место.

«Не планировала атаку в концовке гонки, всё всегда по самочувствию. Предвещала, что соперницы будут постепенно отставать, но фавориты у меня были.

Что касается финиша, я, конечно же, не расслабилась. Мы не расслабляемся до последнего метра. Вот слабое место у меня, видимо, такое — финишная прямая», — цитирует Седову «РИА Новости».

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины. Масс-старт. 10 км, классический стиль

1. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — 29.34,4
2. Наталья Непряева (Россия) — +10,0
3. Анастасия Седова (Россия) — +10,8
4. Криста Пярмякоски (Финляндия) — +12,5
5. Юлия Белорукова (Россия) — +39,7

Непряева заняла второе место в масс-старте на «Тур де Ски», Седова — третья
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