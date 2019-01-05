Крянин — о 16-м месте Устюгова: в причинах неудачи надо будет разобраться

Член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин выразил мнение, что двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов может отыграть отставание в заключительной гонке в гору на 9 км на «Тур де Ски».



Сегодня Устюгов стал 16-м в масс-старте классическим стилем, 42 секунды уступив лидеру гонки — норвежцу Йоханнесу Клебо. В заключительную гонку преследования Устюгов уйдёт со второго места с отставанием 1 минута 20,4 секунды.



«В причинах сегодняшней неудачи ещё надо будет разобраться, может, были проблемы со смазкой, может, в предыдущем старте много сил потратил. Получилось так, как получилось, но борьба ещё не закончена. Во-первых, лидеры гонки сегодня очень выложились, что может сказаться завтра. Любые отставания отыгрываются. Главное теперь — правильно настроиться. Подъём в гору сложный, можно взять своё, в этом и будет заключаться интрига завтрашней гонки», — цитирует Крянина ТАСС.

Клебо лидирует в общем зачёте «Тур де Ски», Устюгов — 2-й, Большунов — 3-й