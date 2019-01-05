Норвежец Холунд — о выступлении россиян в масс-старте: они тупые как пробка

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд прокомментировал тактику российских лыжников во время масс-старта на шестом этапе «Тур де Ски».



«Они тупые как пробка. Мы слышим на последнем круге, что Устюгов отстаёт, и тогда только четверо русских выходят вперёд — и бум! Я смеялся про себя, несмотря на усталость. Не знаю, что сказать. Все же слышат: «Устюгов отстаёт!» И внезапно эта четвёрка впереди. Забавно», — приводит слова Холунда издание Dagbladet.

Россияне Александр Большунов, Андрей Ларьков, Максим Вылегжанин и Андрей Собакарев ушли в отрыв на последнем круге вместе с норвежцем Йоханнесом Клебо. В итоге Клебо занял первое место, Большунов — 3-е, Ларьков — 4-е, Вылегжанин — 5-е, а Собакарев — 6-е.