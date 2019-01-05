Медведева снялась в канадском художественном фильме

Российская фигуристка Евгения Медведева снялась в канадском фильме The Petrichor, сообщает сайт IMDв.



По данным источника, 19-летняя спортсменка сыграла в фильме саму себя. Главную роль исполнил российский актёр Алексей Серебряков. Дата выхода фильма пока неизвестна.



Медведева — двукратный серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы и двукратная победительница финальных этапов Гран-при.



В текущем сезоне Медведева выступает под руководством канадского тренера Брайана Орсера, в прошлом году она ушла из группы Этери Тутберидзе. На чемпионате России в Саранске Евгения по итогам короткой программы занимала 14-е место, а в итоге стала седьмой.