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Медведева снялась в канадском художественном фильме

Медведева снялась в канадском художественном фильме
Другие / Фигурное катание

Российская фигуристка Евгения Медведева снялась в канадском фильме The Petrichor, сообщает сайт IMDв.

По данным источника, 19-летняя спортсменка сыграла в фильме саму себя. Главную роль исполнил российский актёр Алексей Серебряков. Дата выхода фильма пока неизвестна.

Медведева — двукратный серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы и двукратная победительница финальных этапов Гран-при.

В текущем сезоне Медведева выступает под руководством канадского тренера Брайана Орсера, в прошлом году она ушла из группы Этери Тутберидзе. На чемпионате России в Саранске Евгения по итогам короткой программы занимала 14-е место, а в итоге стала седьмой.

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