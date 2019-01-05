Холунд: извиняюсь перед российской сборной за неподобающий комментарий

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд извинился за грубые слова в отношении российских лыжников после масс-старта на этапе «Тур де Ски».



Холунд назвал российских спортсменов «тупыми как пробка» из-за командной тактики, которую те применили.



«Извиняюсь перед российской сборной за неподобающий комментарий в СМИ после гонки. Он получился искажённым. Вы хороши и делаете лыжные гонки захватывающими для нас, норвежцев», — написал Холунд в своём «инстаграме».

В масс-старте россияне Александр Большунов, Андрей Ларьков, Максим Вылегжанин и Андрей Собакарев ушли в отрыв на последнем круге вместе с норвежцем Йоханнесом Клебо. В итоге Клебо занял первое место, Большунов — 3-е, Ларьков — 4-е, Вылегжанин — 5-е, а Собакарев — 6-е.