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Крамер — о 3-м месте Седовой: не удивлён, она сильна и «классикой», и «коньками»

Крамер — о 3-м месте Седовой: не удивлён, она сильна и «классикой», и «коньками»
Другие / Лыжный спорт

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер признался, что его не удивило третье место Анастасии Седовой в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме.

«Нет, это не сюрприз. Седова сильна и «классикой», и «коньком», так что я не удивлён. У нас с ней всё хорошо. Для меня важно то, что мы сейчас, когда она вернулась в сборную, снова работаем вместе и пытаемся достичь результата.

Белорукова стартует в гонке преследования, специализация тут не важна. Это будет хорошей тренировкой, шагом в нашей подготовке к чемпионату мира. Думаю, что она может провести хорошую гонку преследования и попробовать достать Пармакоски. Во всяком случае, после гонки мы с ней об этом говорили», — приводит слова Крамера сайт «Матч ТВ».

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