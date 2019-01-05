Носсум: спасибо русским, что использовали свою тактику против самих себя

Тренер дистанционной сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум поделился мыслями о тактике российских лыжников во время классического масс-старта на шестом этапе «Тур де Ски».



Ранее тренер российской сборной Маркус Крамер заявил, что во время гонки спортсмены будут работать на Сергея Устюгова и Александра Большунова, чтобы не дать лидеру многодневки норвежцу Йоханнесу Клебо собрать бонусные секунды. В итоге Клебо одержал победу в масс-старте, Большунов стал третьими, Устюгов — 16-м.



«Я отправлю благодарность России. Мне казалось, что они должны были применять тактику против Клебо, но все закончилось тем, что они использовали её против самих себя. Мы задолжали им «большое спасибо», — приводит слова Носсума TV2.



На последний этап «Тур де Ски» Устюгов отправится с отставанием в 1 минут и 20 секунд от лидирующего Клебо.

Клебо лидирует в общем зачёте «Тур де Ски», Устюгов — 2-й, Большунов — 3-й