«Кубань» обыграла французский «Безансон» в первом туре Кубка ЕГФ

«Кубань» в первом туре группового турнира женского Кубка ЕГФ на выезде победила французский «Безансон» — 26:23 (14:14).

Во втором туре группового этапа Кубка ЕГФ краснодарская команда сыграет на своей арене в следующее воскресенье, 13 января, с норвежским «Ларвиком». Поединок в краснодарском дворце спорта «Олимп» начнётся в 16:00 мск.

Кубок ЕГФ. Женщины



Группа С. 1-й тур

«Безансон» (Франция) – «Кубань» (Россия) — 23:26 (14:14)

Турнирное положение в группе С: «Виборг» – 2 очка (1 матч), «Кубань» – 2 (1), «Безансон» – 0 (1), «Ларвик» – 0 (1).

Матчи группового этапа второго по значимости европейского турнира пройдут с 5 января по 13 февраля 2019 года. Действующим обладателем Кубка ЕГФ является румынская «Крайова».