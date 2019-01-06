Мужская сборная России по гандболу проиграла Швеции в товарищеском матче

Мужская сборная России по гандболу уступила команде Швеции в товарищеском матче — 18:29.



6 января команды проведут вторую товарищескую игру. После неё тренерский штаб сборной России сформирует окончательную заявку на ЧМ-2019.

Товарищеский матч



Швеция – Россия – 29:18 (14:7)

10 января россияне отправятся на чемпионат мира в Германию. На первом групповом этапе мирового первенства российские гандболисты сыграют с Сербией (11 января), Кореей (12 января), Германией (14 января), Бразилией (15 января) и действующим чемпионом мира Францией (17 января). Три лучшие команды продолжат борьбу за медали чемпионата мира, выйдя в основной раунд.

Мировое первенство пройдёт в шести городах Дании и Германии с 9 по 27 января.