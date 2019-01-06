Тёнсет: Устюгов сломал мою лыжу, я пытался пнуть его обломком

Норвежский лыжник Дидрик Тёнсет рассказал, что ему пришлось менять одну лыжу во время классического масс-старта на шестом этапе «Тур де Ски». Причиной этого стал неудачный манёвр россиянина Сергея Устюгова.



«Устюгов проехал по моей лыже. Он не определился, по какой лыжне ехать, и перестраивался. Лыжа сломалась. Я стоял на одной ноге, работал руками и пытался как-то её закрепить. Я был очень зол.

Попытался пнуть его в задницу обломком лыжи. Там гонка для меня закончилась. Форма хороша, но я потерял 20 секунд, пока менял лыжу. Однако это была тренировочная пара. В итоге я стоял на одной лыже, чтобы скользить, а вторая была намазана на держание.



Потом я догнал Устюгова. Мне нельзя было тащить его к лидирующей группе, поэтому я ушёл от него на пологом участке. К счастью, он отстал», — цитирует Тёнсета TV2.

Тёнсет в итоге стал 12-м, Устюгов — 16-м.