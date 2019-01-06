Непряева: семь гонок почти без перерыва — это очень тяжело, силы покидают

Российская лыжница Наталья Непряева перед заключительной гонкой на «Тур де Ски», в общем зачёте которого она идёт на втором месте, поделилась мыслями о том, как ей далась многодневка.

«Очень быстро пролетел тур, но очень тяжело. Семь гонок почти без перерыва — это очень тяжело, и силы покидают, можно так сказать. Мотивирует то, что осталась одна гонка, и мы все трое (Непряева, Анастасия Седова и Юлия Белорукова. — Прим. „Чемпионата“) идём достаточно неплохо. И это мотивирует и заряжает бороться, бороться и бороться за более высокие места.

В том году мы пропустили много этапов после «Тур де Ски». И мы с Юрием Викторовичем Бородавко обсудили и решили, что не будем так делать в этом сезоне. В прошлом году получилось, что после тура первым стартом было молодёжное первенство мира, а это около месяца почти. В этом году такого не будет, уже в Отепя стартуем. На три дня домой — и сразу в Отепя", — цитирует Непряеву РИА «Новости».