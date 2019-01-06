Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие /

Сундбю: русские выступают каждый сам за себя. Бедный Устюгов борется в одиночку

Фото: РИА Новости
Сундбю: русские выступают каждый сам за себя. Бедный Устюгов борется в одиночку
Другие / Лыжный спорт

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю выразил мнение, что у сборной России проблемы со взаимопониманием в команде.

«Русские выступают каждый сам за себя. У них это действительно индивидуальный вид спорта. У них нет никакой команды, а есть три группы, которые соревнуются между собой. У них нет командной тактики. Это было видно, когда во вчерашней гонке Устюгов стал отставать.

Это показывает, что у них практически нет никакой координации между тренировочными группами. Мне казалось, что бедный Устюгов вообще борется в одиночку», – приводит слова Сундбю TV2.

Во вчерашнем масс-старте на этапе «Тур де Ски» Сергей Устюгов занял 16-е место. Лучшим из россиян стал Александр Большунов, финишировавший третьим.

Сундбю: Устюгов раздражается и принимает ошибочные решения
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент