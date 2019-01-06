Тихонов: желать мудрости руководству СБР – всё равно что стрелять в воздух

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поздравил с Рождеством и выступил с напутствием Александру Логинову.



«Хочу всех поздравить с наступающим Рождеством и пожелать крепкого здоровья. Ждём побед на биатлонных трассах. Желать мудрости руководству СБР – всё равно что стрелять в воздух, потому вся надежда на спортсменов.



Саше Логинову желаю за эти дни хорошо восстановиться, ни на кого не обращать внимания. Ты выиграл у всех, вернувшись после таких унижений, и доказываешь свою силу. А теперь надо спокойно и грамотно готовиться и побеждать.



Никогда не уступай внутреннего радиуса, заранее к нему готовься и оттесняй соперника на внешнюю траекторию. Два-три отталкивания ты будешь всегда выигрывать. Дай бог новым лидерам нашей команды не повторить тех ошибок с тренерами, которые совершили Шипулин и Чепиков, а новым Крючковым и Рекуновым не лезть в карьеру готовых мастеров, а попробовать воспитать кого-то с нуля», – написал Тихонов в своём блоге.

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