Жуков: и у наших ребят, и у девчонок есть шансы на первое место в «Тур де Ски»

Первый вице-спикер Госдумы и почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков выразил мнение, что российские лыжники имеют хорошие шансы на победу в «Тур де Ски».



Последний этап гонки пройдёт сегодня, 6 января. У мужчин лидирует норвежец Йоханнес Клебо, россиянин Сергей Устюгов уступает ему 1 минуту 20 секунд, Александр Большунов – 1,43. У женщин первой идёт норвежка Ингвильд Флюгстад Эстберг, опережая россиянку Наталью Непряеву на 53 секунды.



«Я считаю, что Большунов имеет хорошие шансы, судя по гонке в субботу. Посмотрим. Думаю, и Устюгов ещё поборется. Хотя ему вчера немного трудно было.



А девчонки вообще молодцы. Будем болеть за Непряеву. Так что думаю, что и у ребят, и у девчонок есть шансы на первое место», – цитирует Жукова «РИА Новости».