Швейцарский лыжник Дарио Колонья снялся с последнего этапа «Тур де Ски» из-за проблем со здоровьем, в частности с лёгкими, информирует интернет-портал Nordic Magazine.



Колонья намерен восстанавливаться и готовиться к чемпионату мира в Зеефельде (Австрия), который пройдёт с 20 февраля по 3 марта.

Швейцарский спортсмен занимает 12-е место в общем зачёте «Тур де Ски», уступая лидеру норвежцу Йоханнесу Клебо 3 минуты 59 секунд.

Последний этап гонки пройдёт сегодня, 6 января. Россиянин Сергей Устюгов уступает Клебо 1 минуту 20 секунд, Александр Большунов – 1,43. У женщин первой идёт норвежка Ингвильд Флюгстад Эстберг, опережая россиянку Наталью Непряеву на 53 секунды.

«Тур де Ски». Общий зачёт. Мужчины



1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2:35.08,1

2. Сергей Устюгов (Россия) – +1.20,4

3. Александр Большунов (Россия) – +1.43,8

4. Франческо де Фабиани (Италия) – +2.40,5

5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – +3.06,8.