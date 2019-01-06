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Норвежка Лотта Венг снялась с «Тур де Ски» из-за недомогания

Норвежка Лотта Венг снялась с «Тур де Ски» из-за недомогания
Другие / Лыжный спорт

Норвежская лыжница Лотта Уднес Венг снялась с последнего этапа «Тур де Ски» из-за недомогания. У спортсменки заболело горло, информирует интернет-портал Langrenn.

Венг идёт седьмой в общем зачёте «Тур де Ски» с отставанием от лидера Ингвильд Флюгстад Эстберг в 4 минуты и 50 секунд.

Последний этап гонки пройдёт сегодня, 6 января. У мужчин лидирует норвежец Йоханнес Клебо, россиянин Сергей Устюгов уступает ему 1 минуту 20 секунд, Александр Большунов – 1,43. У женщин Эстберг опережает россиянку Наталью Непряеву на 53 секунды.

По итогам «Тур де Ски» лучшие 30 спортсменов получают удвоенные очки в зачёт Кубка мира, а сильнейшие на каждом из этапов получают половину очков. Кроме этого набранные очки идут в зачёт дистанционного и спринтерского Кубков мира.

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Источник: Langrenn Сообщить об ошибке
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