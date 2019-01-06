Двукратный олимпийский чемпион Тейлор пропустит зимний легкоатлетический сезон

Двукратный олимпийский чемпион в тройном прыжке Кристиан Тейлор пропустит зимний легкоатлетический сезон, информирует AFP. Американский спортсмен решил сосредоточиться на подготовке к летним стартам.



Тейлор пропускает зимние соревнования с 2012 года.

28-летний Кристиан Тейлор — чемпион мира 2011, 2015 и 2017 годов, обладатель второго результата в истории тройного прыжка (18 м 21 см, 27 августа 2015 года). Также он выступает на дистанции 400 метров и является победителем чемпионата мира по эстафетам 2014 года в дисциплине 4 по 400 метров.

Первых серьёзных успехов в спорте Тейлор добился в 2007 году, когда на чемпионате мира среди юношей выиграл золотую медаль в тройном прыжке и бронзу в прыжке в длину.