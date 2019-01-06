Седова: лучше бы не знала, что ждёт на подъёме в гору на «Тур де Ски»

Российская лыжница Анастасия Седова перед заключительной гонкой многодневки «Тур де Ски» заявила, что лучше бы не имела представления о последнем старте.

Многодневка завершится сегодня гонкой преследования в виде подъёма в гору. Вчера Седова стала третьей в масс-старте.

«Буду смотреть по самочувствию, у меня не очень удачная позиция для борьбы за подиум. Но всё равно будем стараться, делать всё, что в моих силах. В прошлом году я не знала, что это такое. Теперь знаю, что будет там дальше. Конечно, выстрою стратегию, чтобы сократить расстояние до соперниц и увеличить отрыв от тех, кто за мной будет стартовать. Что меня ждёт — лучше было бы не знать. Чисто морально было легче в прошлом году. Не знаешь, что там будет, всё чисто на словах и слухах какое-то представление имеешь», — цитирует Седову РИА «Новости».