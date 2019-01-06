Эстберг выиграла «Тур де Ски», Непряева — вторая

Сегодня прошёл заключительный этап многодневки «Тур де Ски». Лыжницы поднялись в гору Альпе Чермис в гонке преследования на 9 км свободным стилем.
Победу в гонке и в «Тур де Ски» одержала норвежская спортсменка Ингвильд Флугстад Эстберг, россиянка Наталья Непряева стала второй, финка Криста Пярмякоски — третьей. Россиянки Анастасия Седова и Юлия Белорукова заняли четвёртое и пятое места соответственно.
«Тур де Ски». Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины. Гонка преследования. 9 км, свободный стиль
1. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – 35.15,0
2. Наталья Непряева (Россия) – +2.42,0
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) – +2.55,9
4. Анастасия Седова (Россия) – +3.53,2
5. Юлия Белорукова (Россия) – +4.47,4...
10. Мария Истомина (Россия) – +9.45,0…
12. Анна Нечаевская (Россия) – +9.57,2...
19. Лидия Дуркина (Россия) – +11.37,7...
24. Елена Соболева (Россия) – +13.41,4