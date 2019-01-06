Эстберг выиграла «Тур де Ски», Непряева — вторая

Сегодня прошёл заключительный этап многодневки «Тур де Ски». Лыжницы поднялись в гору Альпе Чермис в гонке преследования на 9 км свободным стилем.

Победу в гонке и в «Тур де Ски» одержала норвежская спортсменка Ингвильд Флугстад Эстберг, россиянка Наталья Непряева стала второй, финка Криста Пярмякоски — третьей. Россиянки Анастасия Седова и Юлия Белорукова заняли четвёртое и пятое места соответственно.

«Тур де Ски». Валь-ди-Фьемме, Италия



Женщины. Гонка преследования. 9 км, свободный стиль



1. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – 35.15,0

2. Наталья Непряева (Россия) – +2.42,0

3. Криста Пярмякоски (Финляндия) – +2.55,9

4. Анастасия Седова (Россия) – +3.53,2

5. Юлия Белорукова (Россия) – +4.47,4...

10. Мария Истомина (Россия) – +9.45,0…

12. Анна Нечаевская (Россия) – +9.57,2...

19. Лидия Дуркина (Россия) – +11.37,7...

24. Елена Соболева (Россия) – +13.41,4