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Эстберг выиграла «Тур де Ски», Непряева — вторая

Эстберг выиграла «Тур де Ски», Непряева — вторая
Другие / Лыжный спорт

Сегодня прошёл заключительный этап многодневки «Тур де Ски». Лыжницы поднялись в гору Альпе Чермис в гонке преследования на 9 км свободным стилем.

Победу в гонке и в «Тур де Ски» одержала норвежская спортсменка Ингвильд Флугстад Эстберг, россиянка Наталья Непряева стала второй, финка Криста Пярмякоски — третьей. Россиянки Анастасия Седова и Юлия Белорукова заняли четвёртое и пятое места соответственно.

«Тур де Ски». Валь-ди-Фьемме, Италия

Женщины. Гонка преследования. 9 км, свободный стиль

1. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – 35.15,0
2. Наталья Непряева (Россия) – +2.42,0
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) – +2.55,9
4. Анастасия Седова (Россия) – +3.53,2
5. Юлия Белорукова (Россия) – +4.47,4...
10. Мария Истомина (Россия) – +9.45,0…
12. Анна Нечаевская (Россия) – +9.57,2...
19. Лидия Дуркина (Россия) – +11.37,7...
24. Елена Соболева (Россия) – +13.41,4

Лыжные гонки. КМ-2018. Женщины. Гонка преследования 9 км. Свободный стиль
06 января 2019 года, воскресенье. 15:00 МСК
1
Ингвильд Флугстад Эстберг
Норвегия
35:15.0
2
Наталья Непряева
Россия
37:57.0
3
Криста Пярмякоски
Финляндия
38:10.9
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