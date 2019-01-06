Клебо впервые выиграл «Тур де Ски», Устюгов — второй, отыграв более минуты

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо впервые выиграл «Тур де Ски». Победитель лыжной многодневки 2017 года россиянин Сергей Устюгов стал вторым. В ходе подъёма в гору Устюгов отыграл у Клебо более минуты.

Шедший третьим ещё за полкилометра до финиша Александр Большунов на последнем отрезке пропустил вперёд норвежцев Симена Хегстада Крюгера и Сьюра Рёте.

В десятку также вошли россияне Андрей Мельниченко, поднявшийся на 6-е место, Денис Спицов (8-й) и Андрей Ларьков (10-й).

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-ди-Фьемме, Италия

Мужчины. Гонка преследования. 9 км, свободный стиль

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 32.51,3

2. Сергей Устюгов (Россия) – отставание 16,7.

3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — +48,8...

5. Александр Большунов (Россия) — +1.26,6.

6. Андрей Мельниченко (Россия) — +1.37,1...

8. Денис Спицов (Россия) — +2.05,9...

10. Андрей Ларьков (Россия) — +2.34,6...

19. Максим Вылегжанин (Россия) — +4.59,3...

23. Андрей Собакарёв (Россия) — +5.39,5...

33. Александр Бессмертных (Россия) — +8.58,0.