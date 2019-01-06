Клебо: вчерашнее преимущество меня спасло

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал победу в многодневке «Тур де Ски». Клебо сохранил за собой первую строчку, но россиянин Сергей Устюгов, занявший второе место, сократил отставание от норвежца более чем на минуту.

«Было очень тяжело. После вчерашней гонки я чувствовал большую усталость, и сегодня пришлось бежать на недовосстановлении. Нужно было преодолевать себя, заставлять себя идти к финишу. И всё-таки я удержал первое место.

Конечно, я знал, что Устюгов меня догоняет. Видел его рядом со мной, особенно когда начался серпантин. Здорово, что вчера удалось добиться преимущества, и меня это спасло», — сказал Клебо.

В первую десятку вошли ещё несколько россиян: Александр Большунов (5), Андрей Мельниченко (6), Денис Спицов (8), Андрей Ларьков (10).