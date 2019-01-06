Седова быстрее всех россиянок поднялась в гору на «Тур де Ски»

Победительница «Тур де Ски» норвежская спортсменка Ингвильд Флугстад Эстберг стала лучшей и на заключительном этапе лыжной многодневки. Второй результат при подъёме в гору Альпе Чермис показала финка Криста Пярмякоски, третье время у россиянки Анастасии Седовой. Серебряный призёр многодневки россиянка Наталья Непряева на заключительном этапе показала только 10-е время, отстав от лидера на 1.48,6.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-ди-Фьемме, Италия

Женщины. Гонка в гору, 9 км, свободный стиль. Чистое время



1. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – 35.15,0

2. Криста Пярмякоски (Финляндия) – отставание 42,8.

3. Анастасия Седова (Россия) – +49,6.

4. Анна Нечаевская (Россия) – +57,2…

6. Мария Истомина (Россия) — +1.29,7…

10. Наталья Непряева (Россия) –+1.48,6…

15. Юлия Белорукова (Россия) – +2.20,0…

25. Лидия Дуркина (Россия) – +3.45,3…

27. Елена Соболева (Россия) – +5.05,5.