Клебо показал 27-е время при подъёме в гору на «Тур де Ски», Устюгов — 11-е

Норвежцы Сьюр Рёте и Симен Хегстад Крюгер показали лучшее время при подъёме в гору Альпе Чермис на заключительном этапе «Тур де Ски». Благодаря этому Крюгер поднялся на третье место в общем зачёте, а Рёте стал четвёртым.
Победитель многодневки норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо показал только 27-е время, забираясь в гору, а отыгравший у него минуту в общем зачёте россиянин Сергей Устюгов – 11-е.
Быстрее всех из россиян в гору поднялся Андрей Мельниченко – третий результат.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. Гонка в гору, 9 км, свободный стиль. Чистое время
1. Сьюр Рёте (Норвегия) – 32.38,9.
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — отставание 1,3.
3. Андрей Мельниченко (Россия) — +28,6…
7. Андрей Ларьков (Россия) — +53,4.
8. Денис Спицов (Россия) — +56,3…
11. Сергей Устюгов (Россия) – +1.15,6
17. Александр Бессмертных (Россия) — +1.46,7…
23. Александр Большунов (Россия) — +2.02,1.
24. Андрей Собакарёв (Россия) — +2.06,9…
27. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – +2.19,3
32. Максим Вылегжанин (Россия) — +2.45,2.