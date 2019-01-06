Непряева вышла на третье место в общем зачёте Кубка мира после «Тур де Ски»

Норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг упрочила лидерство в общем зачёте Кубка мира после победы на «Тур де Ски». Второй идёт финка Криста Пярмякоски. На третью позицию поднялась россиянка Наталья Непряева, занявшая второе место в лыжной многодневке. Непряева отстаёт от Пярмякоски всего на 2 очка. В топ-10 также входят россиянки Юлия Белорукова и Анастасия Седова.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт

Женщины

1. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – 1152.

2. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 883.

3. Наталья Непряева (Россия) – 881.

4. Юлия Белорукова (Россия) – 680…

7. Анастасия Седова (Россия) – 489…

18. Мария Истомина (Россия) – 242…

24. Анна Нечаевская (Россия) – 175…

27. Лидия Дуркина (Россия) – 164…

43. Елена Соболева (Россия) – 75.

С подробной статистикой можно ознакомиться на «Чемпионате».