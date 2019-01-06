Непряева вышла на третье место в общем зачёте Кубка мира после «Тур де Ски»

Норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг упрочила лидерство в общем зачёте Кубка мира после победы на «Тур де Ски». Второй идёт финка Криста Пярмякоски. На третью позицию поднялась россиянка Наталья Непряева, занявшая второе место в лыжной многодневке. Непряева отстаёт от Пярмякоски всего на 2 очка. В топ-10 также входят россиянки Юлия Белорукова и Анастасия Седова.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт
Женщины
1. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – 1152.
2. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 883.
3. Наталья Непряева (Россия) – 881.
4. Юлия Белорукова (Россия) – 680…
7. Анастасия Седова (Россия) – 489…
18. Мария Истомина (Россия) – 242…
24. Анна Нечаевская (Россия) – 175…
27. Лидия Дуркина (Россия) – 164…
43. Елена Соболева (Россия) – 75.
С подробной статистикой можно ознакомиться на «Чемпионате».