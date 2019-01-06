Клебо: тяжело бежать, когда слышишь, как за тобой едет Устюгов

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал победу в многодневке «Тур де Ски». Норвежец признался, что заключительный этап, во время которого россиянин Сергей Устюгов отыграл более минуты, дался ему тяжело.

«Говорят, что в конце бывает легче. Но мне так не показалось! Казалось, что дистанция бесконечна. Тяжело бежать, когда ты слышишь, как сзади несётся Сергей Устюгов. К счастью, он так и остался позади.

Я не думал, что выиграю «Тур де Ски». Да, я нацеливался на победу, но успех зависит от многих факторов. Когда Устюгов начал сокращать дистанцию, стало немного тревожно. Я пытался сохранять хороший темп. Я очень ценю эту победу! Это великолепное достижение», — цитирует Клебо NRK.

Устюгов в результате стал вторым. Третье место занял норвежец Симен Хегстад Крюгер.