Клебо обошёл Большунова в общем зачёте Кубка мира, Устюгов — пятый

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо обошёл россиянина Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира благодаря победе на «Тур де Ски». Ставший вторым в лыжной многодневке Сергей Устюгов, который до старта на «Тур де Ски» выступил только в одной гонке Кубка мира, поднялся сразу на пятое место.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт

Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 934.

2. Александр Большунов (Россия) — 810.

3. Сьюр Рёте (Норвегия) – 634.

5. Сергей Устюгов (Россия) – 554.

11. Андрей Мельниченко (Россия) — 417.

12. Денис Спицов (Россия) — 347

13. Андрей Ларьков (Россия) — 347.

23. Максим Вылегжанин (Россия) — 208…

24. Евгений Белов (Россия) – 201…

32. Глеб Ретивых (Россия) – 135…

35. Андрей Собакарёв (Россия) — 106.