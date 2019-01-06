Клебо обошёл Большунова в общем зачёте Кубка мира, Устюгов — пятый

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо обошёл россиянина Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира благодаря победе на «Тур де Ски». Ставший вторым в лыжной многодневке Сергей Устюгов, который до старта на «Тур де Ски» выступил только в одной гонке Кубка мира, поднялся сразу на пятое место.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт
Мужчины
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 934.
2. Александр Большунов (Россия) — 810.
3. Сьюр Рёте (Норвегия) – 634.
5. Сергей Устюгов (Россия) – 554.
11. Андрей Мельниченко (Россия) — 417.
12. Денис Спицов (Россия) — 347
13. Андрей Ларьков (Россия) — 347.
23. Максим Вылегжанин (Россия) — 208…
24. Евгений Белов (Россия) – 201…
32. Глеб Ретивых (Россия) – 135…
35. Андрей Собакарёв (Россия) — 106.
Клебо впервые выиграл «Тур де Ски», Устюгов — второй, отыграв более минуты