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Норвегия выиграла командный зачёт «Тур де Ски», Россия — вторая

Норвегия выиграла командный зачёт «Тур де Ски», Россия — вторая
Другие / Лыжный спорт

Подведены итоги общекомандного зачёта «Тур де Ски» — 2019. На каждом из семи этапов для подсчёта брались по два лучших результата как у женщин, так и у мужчин. В итоге победу одержала сборная Норвегии, опередившая россиян на 2.43,1. Третье место с огромным отставанием в 22.23,5 заняла команда Швеции.

Норвежцы выиграли четыре из семи этапов, россияне – три. При этом норвежцы ни разу не опустились ниже второго места, а россияне на первом и третьем этапах уступили шведам.

Среди россиян и норвежцев нет ни одного гонщика, попавшего в число квартета лучших на каждом этапе. Ингвильд Флугстад Эстберг и Наталья Непряева помогли своим командам по 6 раз.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Командный зачёт

1. Норвегия – 11:16.25,6.
2. Россия – отставание 2.43,1.
3. Швеция — +22.23,5.

Эстберг выиграла «Тур де Ски», Непряева — вторая
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