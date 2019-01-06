Крамер: Устюгов на правильном пути — на пути на чемпионат мира в Зеефельд

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер считает, что Сергей Устюгов показал прекрасную готовность к чемпионату мира в Зеефельде, став вторым в общем зачёте «Тур де Ски». Накануне на шестом этапе соревнований Устюгов был 16-м, но в заключительной гонке отыграл у Йоханнеса Клебо более минуты.

«Что касается Сергея, то после этой травмы, сломанного пальца, он стартовал в Давосе, стал 25-м, потом я подумал, что «Тур де Ски» очень важен для него как шаг на пути к чемпионату мира. Думал, было бы хорошо попасть в топ-5, а он в итоге второй и совсем недалеко от Клебо. Только одна гонка из семи ему не удалась. Но он на правильном пути, на пути в Зеефельд.

Вчера вечером я ему сказал, что доволен результатами, но пора делать новый шаг и бороться за медали на чемпионате мира. И я вижу, что он готов к этому. Он быстро отошёл от вчерашней гонки, что было хорошим знаком. И сегодня он выглядел очень хорошо. Сергей прошёл подъём в гору даже лучше, чем два года назад, когда он победил», — приводит слова Крамера «РИА Новости».