Клишина: усердно тренируюсь и буду выступать в летнем сезоне

Серебряный призёр чемпионата мира – 2017, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013) прыгунья в длину Дарья Клишина собирается вернуться к соревнованиям в конце весны 2019 года.

«Да, я собираюсь соревноваться в ближайшее время!

Очень много вопросов и догадок поступает от вас, мои дорогие, что я завязала со спортом, забросила, занялась чём-то другим, не тренируюсь и так далее. Так вот просто хочу сказать, что я так же усердно тренируюсь и буду выступать в летнем сезоне. В этом году у нас будет проходить чемпионат мира в Дохе, и первый раз в истории его сдвинули на октябрь месяц. Этот летний сезон обещает быть очень интересным и достаточно длинным. Свои первые старты я начну делать с конца весны, и уже после с вашей поддержкой будем врываться в лето.

За частью моей подготовки вы можете следить здесь, иногда очень сложно делать фото или видео во время тренировочного процесса, но я стараюсь показывать вам хоть маленькую часть от всей большой работы», — написала Клишина на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Дарьи Клишиной.

Последний раз Клишина выступила на соревнованиях в сентябре 2017 года — на этапе «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе.