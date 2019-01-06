Легков: надо поработать над командной тактикой и найти золотую середину

Олимпийский чемпион Александр Легков считает, что российские лыжники могли бы более эффективно применять командную тактику во время многодневки «Тур де Ски». Гонку выиграл норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, россиянин Сергей Устюгов занял второе место. Ключевой стала предпоследняя гонка, в которой Устюгов занял 17-е место. Также Легков прокомментировал слова норвежца Ханса Кристера Холунда, который назвал российских лыжников тупыми. Холунд раскритиковал россиян за то, что они не помогали на дистанции Устюгову.

«Видно было, что Устюгов отваливается и желательно его подтянуть — норвежцы так не раз делали. В любом случае каждый спортсмен должен отвечать за себя, но если говорить в общем, то надо над этим вопросом поработать и найти золотую середину. Но это уже прошло, после драки кулаками не машут. Думаю, на будущее в нашей команде этот момент возьмут на заметку и будут работать, чтобы и в данном компоненте мы были одними из сильнейших.

Нужно делать свое дело спокойно и профессионально, что ребятам удается. Многие что-то говорят, поэтому не стоит зацикливаться на этом. Меньше слов — больше дела», — приводит слова Легкова телеканал «360».