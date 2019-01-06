Климов стал 15-м в общем зачёте «Турне четырёх трамплинов»

Россиянин Евгений Климов занял 26-е место на четвёртом этапе «Турне четырёх трамплинов», который проходил в Бишофсхофене (Австрия). В первой попытке Климов улетел на 132,5 м, показав восьмой результат. Вторую попытку россиянин сорвал, с прыжком на 115,5 м став последним из 30 спортсменов, продолжавших борьбу за медали.
Победу в Бишофсхофене одержал японец Рею Кобаяси, вторым стал поляк Давид Кубацки, третьим австриец Штефан Крафт.
Общий зачёт «Турне четырёх трамплинов» выиграл Кобаяси, призёрами стали немцы Маркус Айзенбихлер и Штефан Лайе.
Прыжки на лыжах с трамплина. «Турне четырёх трамплинов»
4-й этап. Бишофсхофен, Австрия
1. Рею Кобаяси (Япония) – 282,1.
2. Давид Кубацки (Польша) – 268,3.
3. Штефан Крафт (Австрия) – 267,5. 3…
26. Евгений Климов (Россия) – 218,4.
Общий зачёт
1. Рею Кобаяси (Япония) – 1098,0.
2. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 1035,9.
3. Штефан Лейе (Германия) – 1014,1…
15. Евгений Климов (Россия) – 910,0.