Климов стал 15-м в общем зачёте «Турне четырёх трамплинов»

Россиянин Евгений Климов занял 26-е место на четвёртом этапе «Турне четырёх трамплинов», который проходил в Бишофсхофене (Австрия). В первой попытке Климов улетел на 132,5 м, показав восьмой результат. Вторую попытку россиянин сорвал, с прыжком на 115,5 м став последним из 30 спортсменов, продолжавших борьбу за медали.

Победу в Бишофсхофене одержал японец Рею Кобаяси, вторым стал поляк Давид Кубацки, третьим австриец Штефан Крафт.

Общий зачёт «Турне четырёх трамплинов» выиграл Кобаяси, призёрами стали немцы Маркус Айзенбихлер и Штефан Лайе.

Прыжки на лыжах с трамплина. «Турне четырёх трамплинов»

4-й этап. Бишофсхофен, Австрия

1. Рею Кобаяси (Япония) – 282,1.

2. Давид Кубацки (Польша) – 268,3.

3. Штефан Крафт (Австрия) – 267,5. 3…

26. Евгений Климов (Россия) – 218,4.

Общий зачёт

1. Рею Кобаяси (Япония) – 1098,0.

2. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 1035,9.

3. Штефан Лейе (Германия) – 1014,1…

15. Евгений Климов (Россия) – 910,0.