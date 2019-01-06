Дед Клебо: после победы Йоханнеса не смог сдержать слёзы

Коре Хёсфлот, дедушка и тренер норвежского лыжника Йоханнеса Хёсфлота Клебо, поделился эмоциями от победы внука в многодневке «Тур де Ски». Во время заключительной гонки Клебо позволил россиянину Сергею Устюгову отыграть более минуты, но всё равно сохранил первое место. Российский лыжник отстал от Клебо на 16 секунд.

«Безусловно, эта победа — самая важная в году. После финиша были слёзы. Наверное, я слишком переживал во время подъёма. Думаю, что поэтому был столь эмоционален. Что я кричал? Сам не знаю. Я просто кричал, меня переполняли эмоции», — приводит слова Хёсфлота Dagbladet.

22-летний Клебо стал самым молодым победителем «Тур де Ски» в истории многодневки. Сам Клебо после гонки признался, что сильно устал и с нетерпением ждал момента пересечения финишной черты.