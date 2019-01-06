Вылегжанин: новогоднее приключение «мой последний Тур де Ски» завершилось

Трёхкратный вице-чемпион Олимпийских игр 2014 года в эстафете, командном спринте и лыжном марафоне, чемпион мира 2015 года в скиатлоне 36-летний Максим Вылегжанин подвёл итоги своего выступления на «Тур де Ски» — 2019, где он занял 19-е место.

«Новогоднее приключение под названием «мой последний «Тур де Ски» завершилось. К сожалению, к этому туру подошёл не в лучшей форме. Удалось побороться на классических гонках, а вот над «коньком» придётся ещё поработать.

Всех с новогодними праздниками. Спасибо за вашу поддержку!

P.S. Сравнивая с прошлыми годами, могу с уверенностью сказать, что формат «Тур де Ски» сейчас совсем другой, менее интересный, но это не умаляет заслуги Сергея Устюгова», — написал Вылегжанин на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Максима Вылегжанина.

В 2013 году Вылегжанин становился бронзовым призёром «Тур де Ски». Победитель многодневки 2017 года Устюгов в 2019 году занял второе место.